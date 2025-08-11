Advertisement

لبنان

إطلاق نار.. رصاص إسرائيلي يستهدفُ بلدة لبنانية!

Lebanon 24
11-08-2025
تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، عصر اليوم الإثنين، لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة مصدرها حامية موقع المالكية الإسرائيلية.
وذكرت مصادر ميدانية أن إطلاق النار لم يُسفر عن سقوط إصابات في صفوف المواطنين.
 
 
 
 
 
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24