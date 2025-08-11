إطلاق نار.. رصاص إسرائيلي يستهدفُ بلدة لبنانية!

تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة ، عصر اليوم الإثنين، لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة مصدرها موقع المالكية .

وذكرت مصادر ميدانية أن إطلاق النار لم يُسفر عن سقوط إصابات في صفوف المواطنين.