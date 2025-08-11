30
لبنان
إطلاق نار.. رصاص إسرائيلي يستهدفُ بلدة لبنانية!
Lebanon 24
11-08-2025
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة
عيترون
، عصر اليوم الإثنين، لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة مصدرها
حامية
موقع المالكية
الإسرائيلية
.
Advertisement
وذكرت مصادر ميدانية أن إطلاق النار لم يُسفر عن سقوط إصابات في صفوف المواطنين.
