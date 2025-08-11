Advertisement

لبنان

المفتي قبلان استقبل بهاء الحريري: لمنع الفتنة السياسية والطائفية

Lebanon 24
11-08-2025 | 12:08
استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري بهاء الدين الحريري.
وخلال اللقاء، وفق بيان المكتب الاعلامي في دار الافتاء الجعفري، استذكر المفتي قبلان سيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجهود التي بذلها في خدمة الشعب اللبناني وخاصة على الصعيد العلمي والاقتصادي والتربوي، متطرقاً إلى "العلاقة المميزة التي كانت تربطه مع سماحة آية الله المرحوم الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان"، متمنياً على" الشيخ بهاء أن يبقى بيت الرئيس الشيخ رفيق الحريري على نفس النهج والمبادئ الوطنية والإنسانية التي عهدناها".
كذلك، دعا المفتي قبلان إلى" ضرورة تأمين المصالح الوطنية للبنان ومنع الفتنة السياسية والطائفية"، لافتاً إلى "أن لبنان يقوم على الجامع السياسي والشراكة الوطنية".
وأكد المفتي قبلان "أن القضية في هذا البلد ليس العدد، بل التراث والذخيرة الوطنية للعيش المشترك، وحين نضرب العيش المشترك لا يبقى لبنان، وبالتالي لا يمكن بناء البلد على الخوف والتخوين ولا قيام للبنان بلا سياسات اجتماعية ووطنية تأخذ المواطن بما هو مواطن أساساً في مشاريعها".
وذكر المفتي قبلان أن "أهم شعار للرئيس الحريري كان لبنان أكبر من الجميع".
من جهته أدلى الحريري بتصريح عن أجواء اللقاء، فقال: "أشكر سماحته على الوقت الذي منحنا إياه، وأنا بإمكاني القول بأني خرجت من هذا الاجتماع وقلبي مرتاح ووجداني مرتاح. نحن نعتبر اليوم أننا أتينا إلى بيتنا ورجعنا على علاقة عمرها ألفية وهي جبل عامل وهي الأساس، أساس الفكر، وما يمكنني قوله اليوم بأنني أعتبر أن إخواننا الشيعة هم مكوّن أساسي في المعادلة اللبنانية وأيدينا بأيدي بعضنا لبناء الوطن ودولة المؤسسات، واليوم أعود وأؤكد أنني جداً جداً مرتاح في هذا الاجتماع".
 
 
 
 
 
