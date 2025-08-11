30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جابر: نحاول بناء الدولة ولكن هل سيسمح لنا العدو بذلك؟
Lebanon 24
11-08-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رعى
وزير المالية
ياسين جابر حفل اطلاق كتاب "
النبطية
قبل وبعد العدوان والتراث المعماري المفقود" للباحث
علي حسين
مزرعاني، الذي اقيم في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، وحضره ممثل النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو، رئيس بلدية زبدين
علي سعد
، رئيس رابطة آل الزين في
لبنان
سعد الزين وشخصيات تربوية واجتماعية ومهتمون.
Advertisement
جابر
وبعد كلمة لرئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية محمد جابر، قال وزير المالية: "نحن في الحكومة نعمل على اعادة العافية الى هذه الدولة، وبالنظر الى السنوات الماضية، لا أعتقد ان هناك دولة في العالم- وهذا ما نثيره دائما مع الوفود التي تأتي لزيارة لبنان- تعرضت لما تعرض له لبنان، فمن الانهيار المالي عام 2019، زلزال كبير أطاح بأموال المودعين واصحاب اموال طائلة اصبحوا بعيشون على فتات 300/400 دولار شهريا، ثم في العام 2020 انفجار نصف نووي دمر قسما كبيرا من مدينة
بيروت
ودمر المرفأ وسقط فيه
شهداء
وضحايا وما زالت هذه القضية اليوم عالقة. عام 2021 الكورونا وما تلاها من اقفال المرفأ والمطار وكل البلد تعطل، وفي نهاية 2022 حصل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف اعمال وشلل سياسي في البلد، وفي عام 2023 حرب ما زلنا نعيش آثارها حتى اليوم، كل ذلك تعرض له هذا البلد وطبعا تحمله وقاوم قدر الامكان الشعب اللبناني".
اضاف: "اليوم أعتقد أنه حان الوقت لكي نعيد بناء المؤسسات، وأقول صراحة، ان ما اكتشفته خلال تسلمي
وزارة المالية
هو حجم الاذى اللاحق بالادارات العامة في لبنان وبالمؤسسات الرسمية، والذي لا يعلمه الكثير من اللبنانيين، فخلال السنوات
الست
او السبع الماضية، تراجعت امورنا بشكل كبير ولدينا مهمة كبيرة تتمثل بإعادة بناء هذه المؤسسات والادارات كي يعود لبنان لما كان عليه، إذ يملك ثروة بشرية هائلة، والاف الشباب المتعلم من أصحاب الاختصاصات في الخارج، وقد حان الوقت لنفتح لهم مجالات في بلدهم. ونتمنى ان نقوم بما علينا لنقل الحداثة الى ادارتنا بعد أن نقلت العالم في مكان آخر، ونحن بقينا متأخرين بسبب الظروف الصعبة التي مررنا بها" .
وتابع: "تحية لشهداء النبطية ولكل
الشهداء
الذين سقطوا خلال العدوان الاسرائيلي في هذه الفترة وفي الفترات السابقة والعدوان مستمر، للاسف. وأجدد قولي بأننا نحاول بناء الدولة ولكن هل سيسمحون لنا بذلك؟ هذا العدو الاسرائيلي المستمر في عدوانه، هل سيتركنا نعمل؟ مثال على ذلك ما حصل في عيد الاضحى المبارك عندما تمت الاستعدادات لاستقبال السياح وجهزنا
المطار
وغيره، واذ بالعدو الاسرائيلي ينفذ قبل اربعة أيام من العيد 20 غارة جوية على الضاحية الجنوبية من دون سبب، إلا تعطيل هذه الحركة الاقتصادية في هذه المناسبة. ان هذا العدو مستمر في غيه، ونأمل أن نتمكن من الوصول الى حلول تضع حدا لهذا الاجرام. عندما نشاهد ما يحصل في غزة وغيرها، نستغرب كيف يسمح هذا العالم بحصول المجازر التي تنقل مباشرة عبر شاشات التلفزة. للاسف الشديد هذا ما وصل اليه العالم، ولكن صمودنا مستمر بإذن الله".
مواضيع ذات صلة
عدوان: نطالب بأول جلسة لمجلس الوزراء وضع خطة زمنية لسيطرة الدولة على أن يتم البدء بخطوات فعلية للتخلص من البنى العسكرية والامنية ومن دون ذلك عبثا نحاول بناء اقتصاد او اعادة الاعمار
Lebanon 24
عدوان: نطالب بأول جلسة لمجلس الوزراء وضع خطة زمنية لسيطرة الدولة على أن يتم البدء بخطوات فعلية للتخلص من البنى العسكرية والامنية ومن دون ذلك عبثا نحاول بناء اقتصاد او اعادة الاعمار
12/08/2025 02:40:53
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: علاقتنا بإيران وإسرائيل ودول المنطقة تسمح لنا بالوساطة
Lebanon 24
موسكو: علاقتنا بإيران وإسرائيل ودول المنطقة تسمح لنا بالوساطة
12/08/2025 02:40:53
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب علي فياض: العقبة امام بناء الدولة اليوم هو العدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
النائب علي فياض: العقبة امام بناء الدولة اليوم هو العدوان الاسرائيلي
12/08/2025 02:40:53
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعاصيري في غداء "تجمع السيدات" في الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية: لا خيار لنا غير الإصرار على إعادة بناء الدولة
Lebanon 24
بعاصيري في غداء "تجمع السيدات" في الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية: لا خيار لنا غير الإصرار على إعادة بناء الدولة
12/08/2025 02:40:53
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
Lebanon 24
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
17:15 | 2025-08-11
11/08/2025 05:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
17:00 | 2025-08-11
11/08/2025 05:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
Lebanon 24
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
16:58 | 2025-08-11
11/08/2025 04:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-08-11
11/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:51 | 2025-08-11
11/08/2025 04:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2025-08-11
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
17:00 | 2025-08-11
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
16:58 | 2025-08-11
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
16:55 | 2025-08-11
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:51 | 2025-08-11
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:50 | 2025-08-11
بالفيديو.. هذا أخطر و "أرخص" مُخدر في لبنان
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24