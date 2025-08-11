ما جديد حادثة حريق صيدا؟

ساهمت طوافات تابعة للجيش في إخماد الحريق الذي اندلع في سفح ردميات بالقرب من معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، إلى جانب فرق اطفاء بلدية والدفاع المدني.

وكان الحريق شب ظهراً، وساهم ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار بتوسعه.

بدوره، وجّه النائب الشكر والتقدير إلى ، وعلى رأسها العماد ، لاستجابتهم السريعة لنداء مدينة صيدا في مواجهة الحرائق التي اندلعت جنوب المدينة، ولا سيما في منطقة سينيق قرب مركز معالجة النفايات، منوّهاً بإرسال طوافات الجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء.



كذلك، تابع عن كثب تطورات الحريق الممتد في جبال النفايات، بالتنسيق مع ، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى ، والجهات المعنية، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي بذلت لإخماد النيران، رغم الإمكانات المحدودة التي تعمل بها فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء".