لبنان

ما جديد حادثة حريق صيدا؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 12:34
ساهمت طوافات تابعة للجيش في إخماد الحريق الذي اندلع في سفح ردميات بالقرب من معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، إلى جانب فرق اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني.
وكان الحريق شب ظهراً، وساهم ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار بتوسعه.
 
 
بدوره، وجّه النائب عبد الرحمن البزري الشكر والتقدير إلى قيادة الجيش، وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، لاستجابتهم السريعة لنداء مدينة صيدا في مواجهة الحرائق التي اندلعت جنوب المدينة، ولا سيما في منطقة سينيق قرب مركز معالجة النفايات، منوّهاً بإرسال طوافات الجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء.

كذلك، تابع البزري عن كثب تطورات الحريق الممتد في جبال النفايات، بالتنسيق مع قائد الجيش، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، والجهات المعنية، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي بذلت لإخماد النيران، رغم الإمكانات المحدودة التي تعمل بها فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء".
 
 
 
 
 
