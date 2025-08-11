Advertisement

لبنان

يخصّ لبنان.. اجتماعٌ مهم في السعودية وهذا ما بحثه

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:21
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إن اجتماعاً أمنياً عُقد في الرياض برعاية وزير الدفاع السّعودي خالد بن سلمان وحضور الأمين يزيد بن فرحان.
وأشارت المعلومات إلى أن الإجتماع بحث عدداً من الملفات اللبنانية - السورية المُشتركة وتحديداً الأمن والحدود.
 
