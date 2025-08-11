Advertisement

لبنان

الكويت تجدد دعمها للبنان: هبة للإهراءات وخطط لمشاريع إنمائية جديدة

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1403536-638905426215591411.png
Doc-P-1403536-638905426215591411.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر بساط، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد شملان البحر، الذي أكد خلال اللقاء "اهتمام الكويت الدائم بلبنان والتزامها بدعمه"، مشيرًا إلى أهمية إعادة دراسة المشاريع السابقة وتفعيلها، إلى جانب التفكير في مشاريع جديدة تخدم التنمية في البلاد.
Advertisement

وخلال الاجتماع، عرض الوزير بساط الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة، والتي تقوم على ترسيخ أسس حوكمة حديثة واعتماد آليات تنفيذ مبتكرة، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية تشكل ركيزة أساسية للنهوض. كما شدد على أولوية تعزيز الأمن وحصر سلطة الدولة اللبنانية على السلاح، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو والاستقرار.

وتناول النقاش ملف الإهراءات، حيث تم الاتفاق على تفعيل الهبة الكويتية المخصصة لإجراء الدراسات اللازمة، تمهيدًا لإنشاء صندوق تمويل مشترك بالتعاون مع جهات أخرى، لبناء إهراءات جديدة تلبي احتياجات لبنان الاستراتيجية.

وأكد البحر أن الهبة لا تزال قائمة، مع الاستعداد الكامل لتفعيلها، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت.
مواضيع ذات صلة
من قصر الصنوبر.. فرنسا تجدد دعمها للبنان وتدعو لإصلاحات عميقة
lebanon 24
12/08/2025 02:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام: نجدّد دعمنا لقطر وشكرنا لكل الدعم الذي قدّمته للبنان لا سيما للجيش اللبناني وعدد من المشاريع الأخرى
lebanon 24
12/08/2025 02:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر قررت تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء (الجديد)
lebanon 24
12/08/2025 02:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية
lebanon 24
12/08/2025 02:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24