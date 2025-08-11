الكويت تجدد دعمها للبنان: هبة للإهراءات وخطط لمشاريع إنمائية جديدة

Advertisement

استقبل والتجارة، بساط، للصندوق للتنمية الاقتصادية العربية، وليد البحر، الذي أكد خلال اللقاء "اهتمام الدائم بلبنان والتزامها بدعمه"، مشيرًا إلى أهمية إعادة دراسة المشاريع السابقة وتفعيلها، إلى جانب التفكير في مشاريع جديدة تخدم التنمية في البلاد.وخلال الاجتماع، عرض الوزير بساط الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة، والتي تقوم على ترسيخ أسس حوكمة حديثة واعتماد آليات تنفيذ مبتكرة، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية تشكل ركيزة أساسية للنهوض. كما شدد على أولوية تعزيز الأمن وحصر سلطة على السلاح، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو والاستقرار.وتناول ملف الإهراءات، حيث تم الاتفاق على تفعيل الهبة المخصصة لإجراء الدراسات اللازمة، تمهيدًا لإنشاء صندوق تمويل مشترك بالتعاون مع جهات أخرى، لبناء إهراءات جديدة تلبي احتياجات الاستراتيجية.وأكد البحر أن الهبة لا تزال قائمة، مع الاستعداد الكامل لتفعيلها، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت.