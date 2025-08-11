30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
لبنان
الكويت تجدد دعمها للبنان: هبة للإهراءات وخطط لمشاريع إنمائية جديدة
Lebanon 24
11-08-2025
|
13:51
photos
0
استقبل
وزير الاقتصاد
والتجارة،
الدكتور عامر
بساط،
المدير العام
للصندوق
الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية، وليد
شملان
البحر، الذي أكد خلال اللقاء "اهتمام
الكويت
الدائم بلبنان والتزامها بدعمه"، مشيرًا إلى أهمية إعادة دراسة المشاريع السابقة وتفعيلها، إلى جانب التفكير في مشاريع جديدة تخدم التنمية في البلاد.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير بساط الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة، والتي تقوم على ترسيخ أسس حوكمة حديثة واعتماد آليات تنفيذ مبتكرة، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية تشكل ركيزة أساسية للنهوض. كما شدد على أولوية تعزيز الأمن وحصر سلطة
الدولة اللبنانية
على السلاح، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو والاستقرار.
وتناول
النقاش
ملف الإهراءات، حيث تم الاتفاق على تفعيل الهبة
الكويتية
المخصصة لإجراء الدراسات اللازمة، تمهيدًا لإنشاء صندوق تمويل مشترك بالتعاون مع جهات أخرى، لبناء إهراءات جديدة تلبي احتياجات
لبنان
الاستراتيجية.
وأكد البحر أن الهبة لا تزال قائمة، مع الاستعداد الكامل لتفعيلها، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت.
لبنان
إقتصاد
تابع
