لبنان

الرئيس عون عبر شحادة: الأولوية لخدمة الإنسان والتحوّل الرقمي

Lebanon 24
11-08-2025 | 14:16
شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حفل تسليم حاكمية جمعية نادي الليونز الدولية في لبنان، الذي أقيم في فندق "الحبتور".
وجدد شحادة، باسم الرئيس عون، دعم الدولة لثلاثة مسارات أساسية تشكّل حجر الأساس لبناء لبنان الجديد: تعزيز الأمن الوطني، بناء اقتصاد مستدام ومنتج، وتأسيس الجمهورية الذكية الرقمية.

وأكد أن "كل مبادرة تصب في خدمة الإنسان وبناء لبنان العادل والآمن والمزدهر تحظى برعاية الدولة"، مشددًا على أن العمل التطوعي الذي يجسده الليونز هو نموذج راقٍ للتضامن والعطاء في زمن تتراجع فيه القيم.

وأشار إلى أن انتقال الحاكمية من الليون جوزيف أبو خليل إلى الليون ميشال حسون، ليس مجرد تسليم إداري، بل تأكيد على ثقافة الاستمرارية والتجدد. وأشاد بإنجازات أبو خليل خلال ولايته، والتي تميّزت بالشفافية واستدامة المشاريع، فيما يحمل حسون رؤية طموحة ترتكز على تفعيل دور الشباب والانفتاح على التكنولوجيا في خدمة الأهداف الإنسانية.

وختم شحادة بالتأكيد على أن الرئيس عون يدعم كل مبادرة تعزّز التماسك الاجتماعي وتبني لبنان الدولة والعدالة والإنسان، مشيدًا برسالة جمعية الليونز كقوة تغيير حقيقية تقوم على الكفاءة والتنظيم وروح المسؤولية.
