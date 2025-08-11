30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس عون عبر شحادة: الأولوية لخدمة الإنسان والتحوّل الرقمي
Lebanon 24
11-08-2025
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، ممثلاً رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، في حفل تسليم حاكمية جمعية نادي الليونز الدولية في
لبنان
، الذي أقيم في فندق "الحبتور".
Advertisement
وجدد شحادة، باسم
الرئيس عون
، دعم الدولة لثلاثة مسارات أساسية تشكّل حجر الأساس لبناء لبنان الجديد: تعزيز الأمن الوطني، بناء اقتصاد مستدام ومنتج، وتأسيس الجمهورية الذكية الرقمية.
وأكد أن "كل مبادرة تصب في خدمة الإنسان وبناء لبنان العادل والآمن والمزدهر تحظى برعاية الدولة"، مشددًا على أن العمل التطوعي الذي يجسده الليونز هو نموذج راقٍ للتضامن والعطاء في زمن تتراجع فيه القيم.
وأشار إلى أن انتقال الحاكمية من الليون
جوزيف
أبو خليل إلى الليون ميشال حسون، ليس مجرد تسليم إداري، بل تأكيد على ثقافة الاستمرارية والتجدد. وأشاد بإنجازات أبو خليل خلال ولايته، والتي تميّزت بالشفافية واستدامة المشاريع، فيما يحمل حسون رؤية طموحة ترتكز على تفعيل دور الشباب والانفتاح على التكنولوجيا في خدمة الأهداف الإنسانية.
وختم شحادة بالتأكيد على أن الرئيس عون يدعم كل مبادرة تعزّز التماسك الاجتماعي وتبني لبنان الدولة والعدالة والإنسان، مشيدًا برسالة جمعية الليونز كقوة تغيير حقيقية تقوم على الكفاءة والتنظيم وروح المسؤولية.
مواضيع ذات صلة
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
12/08/2025 02:42:07
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة التقى ممثلي الدول المانحة في الإسكوا.. وعرض لخطة التحوّل الرقمي
Lebanon 24
شحادة التقى ممثلي الدول المانحة في الإسكوا.. وعرض لخطة التحوّل الرقمي
12/08/2025 02:42:07
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
Lebanon 24
فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
12/08/2025 02:42:07
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"
Lebanon 24
اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"
12/08/2025 02:42:07
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
Lebanon 24
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
17:15 | 2025-08-11
11/08/2025 05:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
17:00 | 2025-08-11
11/08/2025 05:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
Lebanon 24
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
16:58 | 2025-08-11
11/08/2025 04:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-08-11
11/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:51 | 2025-08-11
11/08/2025 04:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2025-08-11
عن نزع سلاح "الحزب".. مسؤول إيراني يعلن: "أوهام ساذجة"
17:00 | 2025-08-11
ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟
16:58 | 2025-08-11
صحيفة تتحدث.. هذا ما تبلغه مجلس الأمن من إسرائيل بشأن "يونيفيل لبنان"!
16:55 | 2025-08-11
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:51 | 2025-08-11
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:50 | 2025-08-11
بالفيديو.. هذا أخطر و "أرخص" مُخدر في لبنان
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
12/08/2025 02:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24