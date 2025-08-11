في آخر تصريح... ماذا قال لاريجاني عن "حزب الله"؟

Advertisement

وأضاف لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي في اليوم الإثنين، أنه تم توقيع أمنية مع لمنع أي طرف من الإخلال بأمن البلدين، مشيداً بشجاعة الشعب ورفضه لأي ّإملاءات.وأشار إلى أن مباحثاته في بغداد شملت موضوعات إقليمية، مؤكداً أنّ بلاده تفكر بأمن المنطقة كافة.