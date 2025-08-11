Advertisement

لبنان

في آخر تصريح... ماذا قال لاريجاني عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 14:52
اعتبر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ "حزب الله يمتلك نضوجاً سياسياً، والمقاومة ليست بحاجة إلى وصاية".
وأضاف لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الإثنين، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع العراق لمنع أي طرف من الإخلال بأمن البلدين، مشيداً بشجاعة الشعب العراقي ورفضه لأي ّإملاءات.


وأشار إلى أن مباحثاته في بغداد شملت موضوعات إقليمية، مؤكداً أنّ بلاده تفكر بأمن المنطقة كافة.
لبنان

