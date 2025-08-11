Advertisement

لبنان

في عكار.. إقفال مستوصف بـ"الشمع الأحمر"!

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:12
أقدمت دورية من مكتب حلبا في المديرية العامة لأمن الدولة على إقفال مستوصف طبي في بلدة وادي الجاموس – عكّار بالشمع الأحمر، واقتياد صاحبه إلى التحقيق.
ويأتي ذلك في إطار إجراءات رقابية ومتابعة لمخالفات قيد التدقيق من قبل الجهات المختصة.
 
 
 
