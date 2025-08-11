أقدمت دورية من في على إقفال مستوصف طبي في بلدة – عكّار بالشمع الأحمر، واقتياد صاحبه إلى التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار إجراءات رقابية ومتابعة لمخالفات قيد التدقيق من قبل الجهات المختصة.