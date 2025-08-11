منشور جديد للسفير الإيراني في لبنان.. ماذا جاء فيه؟

كتب السفير مجتبى أماني، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس":

Advertisement

"في عام 2001، حينما احتلت الأميركية ، روّجت أجهزة الحرب النفسية الأميركية والصهيونية وعودًا زائفة بالرخاء والرفاه للشعب الأفغانستاني". "في عام 2001، حينما احتلت الأميركية ، روّجت أجهزة الحرب النفسية الأميركية والصهيونية وعودًا زائفة بالرخاء والرفاه للشعب الأفغانستاني".

تابع: "كما بعثوا برسائل إلى الإيرانيين تحذّرهم من أنّ رفضهم الاستسلام سيجبرهم على الذهاب للعمل في أفغانستان كفعلة بحثا عن . أرادوا نهب ثروات الشعب الأفغانستاني المحروم. لكنهم في النهاية فروا من البلاد أذلاء بفضل مقاومة الشعب الأفغاني. فيما ظلّت أفغانستان بعد عقدين من ووعوده الزائفة غارقة في الحرمان. وسيتعامل الأميركيون بنفس التعامل مع الأخرين".