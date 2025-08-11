Advertisement

لبنان

منشور جديد للسفير الإيراني في لبنان.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:32
كتب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس":
"في عام 2001، حينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية أفغانستان، روّجت أجهزة الحرب النفسية الأميركية والصهيونية وعودًا زائفة بالرخاء والرفاه للشعب الأفغانستاني".
تابع: "كما بعثوا برسائل إلى الإيرانيين تحذّرهم من أنّ رفضهم الاستسلام سيجبرهم على الذهاب للعمل في أفغانستان كفعلة بحثا عن لقمة العيش. أرادوا نهب ثروات الشعب الأفغانستاني المحروم. لكنهم في النهاية فروا من البلاد أذلاء بفضل مقاومة الشعب الأفغاني. فيما ظلّت أفغانستان بعد عقدين من الاحتلال ووعوده الزائفة غارقة في الحرمان. وسيتعامل الأميركيون بنفس التعامل مع الأخرين".
