خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟

لوحظ مؤخراً في الأسواق أن نسبة كبيرة من أوراق الـ5 دولارات النقدية المتوافرة، إما ممزقة أو بالية.

المفارقة أنَّ هذه الأوراق النقدية لا تُعطى مباشرة من مصارف عديدة، إذ أن صرف النقود من خلال الصرافات الآلية يكون حصراً لفئات الـ20 و الـ50 والـ100 دولار.

أحد الصرافين قال لـ" " إنَّ أوراق الـ5 دولارات النقدية تأتي من خلال مؤسسات الصيرفة والمكاتب المالية المتخصصة، مشيراً إلى أن تلك الأوراق المتهاكلة نوعاً ما، يقبلها التجار الذين يقومون باستبدالها من خلال طرق خاصة بهم.

وذكرت المصدر أنَّ ما يظهر كثيراً في السوق أيضاً هو أوراق نقدية من فئة الـ10 دولارات ممزقة أيضاً ومنها ما يتم إلصاقه بواسطة "لاصق أبيض" خاص وشفاف.

ما يجري أيضاً هو أن هناك مواطنين يبادرون إلى إيداع تلك الأموال النقدية في الصرافات المالية، فإما أن تنجح تلك العملية أو لا تنجح تبعاً لحالة الورقة وجودتها.