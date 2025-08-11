Advertisement

لبنان

خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:56
لوحظ مؤخراً في الأسواق اللبنانية أن نسبة كبيرة من أوراق الـ5 دولارات النقدية المتوافرة، إما ممزقة أو بالية.
المفارقة أنَّ هذه الأوراق النقدية لا تُعطى مباشرة من مصارف عديدة، إذ أن صرف النقود من خلال الصرافات الآلية يكون حصراً لفئات الـ20 و الـ50 والـ100 دولار.
 
 
أحد الصرافين قال لـ"لبنان24" إنَّ أوراق الـ5 دولارات النقدية تأتي من خلال مؤسسات الصيرفة والمكاتب المالية المتخصصة، مشيراً إلى أن تلك الأوراق المتهاكلة نوعاً ما، يقبلها التجار الذين يقومون باستبدالها من خلال طرق خاصة بهم.
 
وذكرت المصدر أنَّ ما يظهر كثيراً في السوق أيضاً هو أوراق نقدية من فئة الـ10 دولارات ممزقة أيضاً ومنها ما يتم إلصاقه بواسطة "لاصق أبيض" خاص وشفاف.
 
 
ما يجري أيضاً هو أن هناك مواطنين يبادرون إلى إيداع تلك الأموال النقدية في الصرافات المالية، فإما أن تنجح تلك العملية أو لا تنجح تبعاً لحالة الورقة وجودتها.
خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

فيديو
