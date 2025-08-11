Advertisement

لبنان

من فلسطين.. شخصية ستأتي إلى بيروت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:40
علم "لبنان24" أنَّ السفير الفلسطيني الجديد في لبنان محمد الأسعد، موجود حالياً في رام الله بفلسطين، حيث سيتسلم مرسوم تعيينه رسمياً لمهامه الجديدة في بيروت.
ومن المُرتقب أن يصل السفير الأسعد إلى لبنان في غضون ايام لتقديم أوراق اعتماده للسلطات اللبنانية، فيما باشرَ لقاءاته واتصالاته لمتابعة وضع الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

