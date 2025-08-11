Advertisement

لبنان

بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:51
تعرّض المركز الإقليمي لشركة OMT في زغرتا لعملية سرقة، وقد سارعت إدارة الشركة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصّة التي حضرت إلى الموقع وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هويّة الفاعلين. 
وإذ تتابع الشركة مجريات التحقيق عن كثب بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية، تؤكّد "OMT" أنّ الملف بات بعهدة القضاء المختصّ الذي يتابع التحقيقات وأنّ هذا الحادث لم يؤثّر على سير العمل، وأنّ جميع عملياتها في مختلف الفروع مستمرّة بشكلٍ طبيعي ومن دون أي انقطاع.
 
 
 
