بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"

تعرّض لشركة OMT في لعملية سرقة، وقد سارعت إدارة الشركة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصّة التي حضرت إلى الموقع وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هويّة الفاعلين.

وإذ تتابع الشركة مجريات التحقيق عن كثب بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية، تؤكّد "OMT" أنّ الملف بات بعهدة المختصّ الذي يتابع التحقيقات وأنّ هذا الحادث لم يؤثّر على سير العمل، وأنّ جميع عملياتها في مختلف الفروع مستمرّة بشكلٍ طبيعي ومن دون أي انقطاع.