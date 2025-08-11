Advertisement

لبنان

ما حقيقة إعادة الجيش للآلية الإسرائيلية إلى "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 17:00
انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم ان الجيش اعاد الالية الاسرائيلية المسيّرة عن بُعد التي استولى عليها قبل ايام في جنوب بلدة يارون الى "اليونيفيل". 
"لبنان 24" دقق في الخبر، وتبيّن أنّه غير صحيح، وأن الآلية مازالت موجودة بحوزة الجيش.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24