Advertisement

لبنان

التجديد التلقائيّ لولاية "اليونيفيل" يقابل بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل

Lebanon 24
11-08-2025 | 22:16
A-
A+
Doc-P-1403617-638905745551032224.png
Doc-P-1403617-638905745551032224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما يرتقب تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الامن الدولي لبحث التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) ، نقل عن نائب رئيس الحكومة طارق متري تخوفه من السيناريوهات الاميركية المطروحة، سواءٌ منع التمديد او الدعوة لتوسيع مهامها او التجديد مع اشتراط ان يكون هذا الامر لمرة اخيرة، او اللجوء لاستخدام حق النقض الفيتو.
Advertisement
وكتبت" الديار":في سياق متصل برفع مستوى الضغوط على لبنان، كشفت صحيفة «جيروزالم بوست الاسرائيلية» ان « إسرائيل» والولايات المتحدة تدفعان نحو إعادة تقييم تفويض «اليونيفيل» في لبنان، بسبب فشلها في كبح جماح حزب الله في جنوب لبنان. واشارت الى ان  واشنطن و «تل أبيب» تسعيان إلى وقف التمديد لقوات «اليونيفيل»، أو منح تمديد محدود لمهمتها.
وجاء في" الاخبار":أبلغت إسرائيل والولايات المتّحدة أعضاء مجلس الأمن بأنّهما تعارضان التجديد التلقائيّ لولاية قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان، وطالبتا بفتح نقاشٍ حول جدوى استمرارها قبل جلسة التمديد المرتقبة هذا الشهر. ووفق تقريرٍ نشرته «جيروزاليم بوست» يهدف التحرّك إلى استبدال سياسة التمديد الروتيني بمراجعة لأداء القوّات وإمكانيّة اعتماد مسارٍ جديد.
وقال دبلوماسي مطّلع على المحادثات للصحيفة إنّ هذا الموقف يعود إلى الفشل الطويل الأمد لليونيفل في منع تسرّب حزب الله إلى جنوب لبنان، وفي فرض سيادة الحكومة اللبنانيّة هناك.
وتؤكّد واشنطن وتل أبيب أن «اليونيفل» التي أنشئت قبل نحو خمسة عقودٍ كقوات مؤقّتة، أخفقت في تحقيق أهدافها الأساسية فبدلاً من أن تكون حاجزاً يمنع تسليح حزب الله جنوب نهر الليطاني، أصبحت طرفاً سلبياً يتجنب ممارسة صلاحياته ويرفع تقارير «جزئيّة» إلى مجلس الأمن لا تعكس الواقع الميداني على حدّ توصيفهما.
وتشير الصحيفة إلى أنّه منذ تكليف القوّات خلال حرب لبنان الثّانية عام 2006 بمنع إعادة تسلّح حزب الله، لم تتخذ اليونيفل أيّ خطوات مباشرة لمساءلة المنظّمة بشأن أسلحتها.
مواضيع ذات صلة
رجّي أكد لقائد "اليونيفيل" تمسك لبنان بتجديد ولايتها
lebanon 24
12/08/2025 09:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية بحث مع سفيري الدنمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية اليونيفيل
lebanon 24
12/08/2025 09:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لضرورة الضغط للتوصل لانسحاب إسرائيل من لبنان والمساعدة في التجديد لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
12/08/2025 09:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإيراني: إيران فرضت إرادتها على الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأخيرة
lebanon 24
12/08/2025 09:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2025-08-12
02:30 | 2025-08-12
02:19 | 2025-08-12
02:15 | 2025-08-12
02:05 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24