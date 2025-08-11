قائد الجيش في لندن: شراكة استراتيجية وبحث في 4 نقاط

Advertisement

كتب ميشال نصر في" الديار": تُعد العلاقة العسكرية بين والمملكة المتحدة، من أبرز أوجه التعاون بين البلدين، حيث باتت تشكّل ركيزة استراتيجية ضمن السياسة الدفاعية ، والدور في .وفي السنوات الأخيرة، اكتسب التعاون بُعداً أكثر استراتيجية، مع انتقال بريطانيا من الدعم اللوجستي والتقني، إلى الانخراط في رسم الرؤية الدفاعية المستقبلية للجيش، عبر مشاركتها في الحوارات العسكرية العليا، ودعم خطط التحديث والتطوير.من هنا، شكلت زيارة العماد رودولف هيكل إلى لندن الاسبوع الماضي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة، محطة بالغة الأهمية على المستويين الأمني والاستراتيجي، إذ جرى خلالها التأكيد على استمرار الدعم البريطاني للجيش، وتعزيز التعاون في مجالات جديدة، مثل الأمن السيبرانيوحماية المنشآت الحيوية. مصادر خارجية مواكبة للزيارة، رأت فيها خطوة ذات أبعاد استراتيجية، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات داخلية معقدة وأزمة اقتصادية خانقة، اذ حملت اللقاءات التي عقدها هيكل مع المسؤولين أبعاداً تجاوزت الدعم العسكري التقني، لتلامس ملفات سياسية وأمنية دقيقة تتصل بمستقبل الدور الإقليمي للجيش، وتوازن القوى الداخلية في مرحلة دقيقة يمر بها البلد.ورأت المصادر، انه يمكن اختصار محاور المحادثات، في ابرز النقاط التالية:- أولاً: تعزيز التعاون الدفاعي، خصوصاً في مجال ضبط الحدود الشرقية والشمالية، وصولا الى الجنوبية.- ثانياً: تحصين الجيش أمام التحديات، ما يمنحه مساحة للاستمرار في أداء دوره الأمني في الداخل.- ثالثاً: تطوير الدعم اللوجستي والتقني، عبر صيانة المعدات الموجودة، أو من خلال توفير تقنيات جديدة.- رابعاً: الأفق المستقبلي للشراكة، حيث تطرقت المحادثات إلى سبل بناء خطة دعم طويلة الأمد للجيش تمتد على خمس سنوات، بهدف تخفيف الاعتماد على التمويل الطارئ، وتعزيز الاستقرار المؤسساتي والعملياتي للجيش.في المحصّلة، تأتي زيارة العماد هيكل إلى لندن في توقيت حساس، يعكس إدراكاً استراتيجياً بأهمية تثبيت الشراكات الدولية لحماية من العواصف المقبلة، وخطوة يأمل ان تكون مدروسة لتعزيز موقع المؤسسة العسكرية، ضمن منظومة الأمن الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن إعادة رسم التوازنات في لبنان.