لبنان

زيارة لاريجاني: تدخُّل فجٌّ

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:02
كتب صلاح سلام في" اللواء": زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت ليست مجرّد محطة بروتوكولية، بل تحولت إلى رسالة سياسية فاقعة، حملت في طياتها تحدياً سافراً لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، وإصراراً إيرانياً على إبقاء «حزب الله» قوة مسلحة موازية للمؤسسة العسكرية.
الرفض اللبناني لهذه الزيارة لم يقتصر على خصوم محور طهران، بل شمل شخصيات وطنية مستقلة، وأوساطاً مدنية تعتبر أن ما جرى إهانة مباشرة للدولة وتحدياً لهيبتها. فكيف يُعقل أن يُستقبل مسؤول أجنبي ليعلن من بيروت أن سلاح حزب الله باقٍ رغم إرادة مجلس الوزراء، وأن القرار اللبناني ليس ملك اللبنانيين وحدهم؟
زيارة لاريجاني تُعتبر جرس إنذار صاخب: إذا لم يتحرك اللبنانيون، سلطةً وشعباً، للدفاع عن قرارهم الوطني، فإن لبنان سيبقى ساحة مفتوحة لكل من يريد أن يعبث بمصيره.  
