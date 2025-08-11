زيارة لاريجاني: تدخُّل فجٌّ

Advertisement

كتب صلاح سلام في" اللواء": زيارة رئيس علي لاريجاني إلى ليست مجرّد محطة بروتوكولية، بل تحولت إلى رسالة سياسية فاقعة، حملت في طياتها تحدياً سافراً لقرار بحصر السلاح بيد الدولة، وإصراراً إيرانياً على إبقاء «حزب الله» قوة مسلحة موازية للمؤسسة العسكرية.الرفض اللبناني لهذه الزيارة لم يقتصر على خصوم محور ، بل شمل شخصيات وطنية مستقلة، وأوساطاً مدنية تعتبر أن ما جرى إهانة مباشرة للدولة وتحدياً لهيبتها. فكيف يُعقل أن يُستقبل مسؤول أجنبي ليعلن من بيروت أن سلاح باقٍ رغم إرادة ، وأن القرار اللبناني ليس ملك اللبنانيين وحدهم؟زيارة لاريجاني تُعتبر جرس إنذار صاخب: إذا لم يتحرك اللبنانيون، سلطةً وشعباً، للدفاع عن قرارهم الوطني، فإن سيبقى ساحة مفتوحة لكل من يريد أن يعبث بمصيره.