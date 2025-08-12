إشكال تطور إلى إطلاق نار في طيردبا

وقع إشكال ليلا، بين عدد من الشبان أمام أحد المقاهي في بلدة طيردبا، تطور الى اطلاق نار، ما ادى الى وقوع إصابات.

وعلى الفور حضرت الى المكان دورية من الجيش وعملت على تطويقه. (الوكال الوطنية)