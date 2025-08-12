Advertisement

لبنان

إشكال تطور إلى إطلاق نار في طيردبا

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:09
وقع إشكال ليلا، بين عدد من الشبان أمام أحد المقاهي في بلدة طيردبا، تطور الى اطلاق نار، ما ادى الى وقوع إصابات.
وعلى الفور حضرت الى المكان دورية من الجيش وعملت على تطويقه. (الوكال الوطنية)
