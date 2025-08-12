تحذير من وزيرة البيئة مع اشتداد الحرّ: التزموا الإرشادات

Advertisement

نشرت وزيرة البيئة الدكتورة صورة لإحدى الغابات، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "مع موجة الحر التي تضرب وارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من تزايد في خطر اندلاع الحرائق، نذكّركم بضرورة توخّي الحيطة والحذر، الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنّب أي نشاط قد يؤدّي إلى اشتعال النيران".وختمت بهاشتاغ: #ما_تلعب_بالنار".