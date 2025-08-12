Advertisement

لبنان

تحذير من وزيرة البيئة مع اشتداد الحرّ: التزموا الإرشادات

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:01
Doc-P-1403655-638905825770677503.jpg
Doc-P-1403655-638905825770677503.jpg photos 0
نشرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين صورة لإحدى الغابات، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "مع موجة الحر التي تضرب لبنان وارتفاع درجات الحرارة وما يرافقها من تزايد في خطر اندلاع الحرائق، نذكّركم بضرورة توخّي الحيطة والحذر، الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنّب أي نشاط قد يؤدّي إلى اشتعال النيران".
وختمت بهاشتاغ:  #ما_تلعب_بالنار".
