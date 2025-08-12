Advertisement

لبنان

موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد

Lebanon 24
12-08-2025 | 00:40
تضرب موجة من الحر الشديد لبنان والمنطقة حيث سجلت الحرارة أرقاما قياسية في مختلف المناطق اللبنانية، وبلغت أمس الإثنين في البقاع 44 درجة.
تبدأ هذه الكتل الهوائية الحارة بالانحسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. 

ويعود هذا الإنخفاض إلى تأثير منخفض جوي قادم من جنوب اليونان، مما يؤدي إلى أجواء أكثر اعتدالًا خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  . 

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع احتمال موجة حر جديدة في الأسبوع الثالث من آب. 
 
