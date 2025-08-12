موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد

Advertisement

تضرب موجة من الحر الشديد والمنطقة حيث سجلت الحرارة أرقاما قياسية في مختلف المناطق ، وبلغت أمس الإثنين في 44 درجة.تبدأ هذه الكتل الهوائية الحارة بالانحسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.ويعود هذا الإنخفاض إلى تأثير منخفض جوي قادم من جنوب ، مما يؤدي إلى أجواء أكثر اعتدالًا خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت صفحة Lebanese Daily Weather .ومن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع احتمال موجة حر جديدة في الأسبوع الثالث من آب.