لبنان

إجراءات الجيش ستستمر "لفترة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:15
بالرغم من تراجع وتيرة التحركات الشعبية في الساعات الأخيرة رفضا لقرار الحكومة تطبيق حصرية السلاح، الا ان الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش ما زالت مستمرة بالزخم نفسه، خصوصًا في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق العاصمة.
وتشير المعطيات إلى أن الأحياء ذات الغالبية الشيعية في العاصمة شهدت خلال الساعات الماضية تدابير احترازية إضافية، شملت انتشارًا أمنيًا مكثفًا ونقاطا عسكرية ثابتة ومتحركة.
وتلفت مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع أي توترات محتملة، مرجحة أن تستمر لفترة من الزمن ريثما تتضح مسارات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
 
المصدر: لبنان 24
