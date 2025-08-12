إجراءات الجيش ستستمر "لفترة"

Advertisement

بالرغم من تراجع وتيرة التحركات الشعبية في الساعات الأخيرة رفضا لقرار الحكومة تطبيق حصرية السلاح، الا ان الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش ما زالت مستمرة بالزخم نفسه، خصوصًا في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق العاصمة.وتشير المعطيات إلى أن الأحياء ذات الغالبية في العاصمة شهدت خلال الساعات الماضية تدابير احترازية إضافية، شملت انتشارًا أمنيًا مكثفًا ونقاطا عسكرية ثابتة ومتحركة.وتلفت مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع أي توترات محتملة، مرجحة أن تستمر لفترة من الزمن ريثما تتضح مسارات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.