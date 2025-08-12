Advertisement

لبنان

حل مرتقب لازمة النفايات في المتن

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:15
تسعى إحدى البلديات المتنية الى حل شامل للنفايات في نطاقها الجغرافي في قضاء المتن الشمالي ككل وذلك من خلال الدراسات التي تقوم بها مع عدد كبير من الخبراء وبدعم من احد الأحزاب الفاعلة. وسيتم الإنتهاء قريباً جداً من إعداد الدراسات والخطط من أجل حسم هذا الملف نهائياً بعيداً عن السمسرات والبازارات كما كان يحصل قبل، أيام المكبات والمطامر العشوائية، بحسب تعبير المصدر ، الذي اضاف أن الدولة، ستكون هذه المرة، من خلال الوزارات المعنية شريكا أساسيا في حل أزمة النفايات بطريقة دائمة وعلمية.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

