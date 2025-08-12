حل مرتقب لازمة النفايات في المتن

تسعى إحدى البلديات المتنية الى حل شامل للنفايات في نطاقها الجغرافي في قضاء ككل وذلك من خلال الدراسات التي تقوم بها مع عدد كبير من الخبراء وبدعم من احد الأحزاب الفاعلة. وسيتم الإنتهاء قريباً جداً من إعداد الدراسات والخطط من أجل حسم هذا الملف نهائياً بعيداً عن السمسرات والبازارات كما كان يحصل قبل، أيام المكبات والمطامر العشوائية، بحسب تعبير المصدر ، الذي اضاف أن الدولة، ستكون هذه المرة، من خلال الوزارات المعنية شريكا أساسيا في حل بطريقة دائمة وعلمية.

