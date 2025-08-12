"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول

Advertisement

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها ، بات المستهلك اللبناني يفضل المنتج المحلي، من خيرات أرضه وصناعة بلده، ليس فقط بدافع وطني، بل عن قناعة راسخة بجودة ما ننتجه، حتى أصبحنا نصدّر منتجاتنا ونفتخر بها، خصوصاً في قطاع .في لبنان، الجودة لا تُقاس فقط بالمعايير، بل تُقاس أيضاً بالشغف والإصرار والإيمان بأن ما نُنتجه محليًا قادر على المنافسة عالميًا. من الأرض أو المصنع إلى المائدة، والتوقيع دائمًا: "صُنع في لبنان."في هذا الإطار، تبرز تجربة " – لبنان" كنموذج واقعي يُجسد هذا التوجّه الوطني. إذ تعتمد اليوم بشكل كبير على سلسلة مورّدين محليين أثبتوا التزامهم واحترافيتهم، ليس فقط في تلبية معايير الجودة العالمية، بل في تطوير إنتاجهم نحو التصدير، بالتعاون مع شركات قادرة على فتح جديدة لهم مثل "ماكدونالدز".فيتوزّع شركاؤها المحلّيون على مختلف القطاعات: HAWA Chicken مورد رئيسي للدجاج، Liban Laitالحليب ومشتقاته، Alpha Green الخضروات الطازجة، Moulin d’or الخبز والكرواسان، Dekerco اللحوم، Café Najjar القهوة، Cookers الحلويات وIndevco الورق المقوّى والتغليف. وبالتالي باتت اليوم، تعتمد ماكدونالدز – لبنان على منتجات محلية بنسبة تصل إلى %80 من مجمل احتياجاتها.إضافةً إلى ذلك، تُدار الشركة بالكامل من قِبل فريق لبناني مستقل، ما يُضفي بُعدًا محليًا حقيقيًا على كل مرحلة من مراحل العمل، من التخطيط والرؤية إلى التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة العالمية التي تشتهر بها سلسلة ماكدونالدز.لم يعد "المنتج اللبناني" خيارًا بديلًا، بل أصبح عنوانًا للجودة، ودليلاً على التميّز، ومصدرًا حقيقياً للفخر الوطني. إنه تجسيدٌ لإرادة راسخة، وهوية متجذّرة، وقدرة تنافسية يُترجمها فريق العمل إلى قصة نجاح مستدامة.في النهاية، كل استثمار في لبنان يبدأ من دعم ما يُنتَج فيه، وقد حان الوقت لندعم انتاجنا وصناعتنا، لأنها تستحق منّا ذلك.