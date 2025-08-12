Advertisement

لبنان

"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1403671-638905852810258561.jpg
Doc-P-1403671-638905852810258561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان، بات المستهلك اللبناني يفضل المنتج المحلي، من خيرات أرضه وصناعة بلده، ليس فقط بدافع وطني، بل عن قناعة راسخة بجودة ما ننتجه، حتى أصبحنا نصدّر منتجاتنا ونفتخر بها، خصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية.
Advertisement
في لبنان، الجودة لا تُقاس فقط بالمعايير، بل تُقاس أيضاً بالشغف والإصرار والإيمان بأن ما نُنتجه محليًا قادر على المنافسة عالميًا. من الأرض أو المصنع إلى المائدة، والتوقيع دائمًا: "صُنع في لبنان."
في هذا الإطار، تبرز تجربة "ماكدونالدز – لبنان" كنموذج واقعي يُجسد هذا التوجّه الوطني. إذ تعتمد اليوم بشكل كبير على سلسلة مورّدين محليين أثبتوا التزامهم واحترافيتهم، ليس فقط في تلبية معايير الجودة العالمية، بل في تطوير إنتاجهم نحو التصدير، بالتعاون مع شركات قادرة على فتح آفاق جديدة لهم مثل "ماكدونالدز".
فيتوزّع شركاؤها المحلّيون على مختلف القطاعات: HAWA Chicken مورد رئيسي للدجاج، Liban Laitالحليب ومشتقاته، Alpha Green الخضروات الطازجة، Moulin d’or الخبز والكرواسان، Dekerco اللحوم، Café Najjar  القهوة، Cookers الحلويات وIndevco الورق المقوّى والتغليف. وبالتالي باتت اليوم، تعتمد ماكدونالدز – لبنان على منتجات محلية بنسبة تصل إلى %80 من مجمل احتياجاتها.
إضافةً إلى ذلك، تُدار الشركة بالكامل من قِبل فريق لبناني مستقل، ما يُضفي بُعدًا محليًا حقيقيًا على كل مرحلة من مراحل العمل، من التخطيط والرؤية إلى التنفيذ، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة العالمية التي تشتهر بها سلسلة ماكدونالدز.
لم يعد "المنتج اللبناني" خيارًا بديلًا، بل أصبح عنوانًا للجودة، ودليلاً على التميّز، ومصدرًا حقيقياً للفخر الوطني. إنه تجسيدٌ لإرادة راسخة، وهوية متجذّرة، وقدرة تنافسية يُترجمها فريق العمل إلى قصة نجاح مستدامة.
في النهاية، كل استثمار في لبنان يبدأ من دعم ما يُنتَج فيه، وقد حان الوقت لندعم انتاجنا وصناعتنا، لأنها تستحق منّا ذلك.
 

مواضيع ذات صلة
السفير الاميركي المقترح للبنان: نزع سلاح الـ"حزب" ليس خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
12/08/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي في مؤتمر "التحول الأخضر": لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية أممية
lebanon 24
12/08/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهاب حمادة: "حزب الله " ليس مشكلة داخلية بل أميركا وإسرائيل هما أساس المشاكل
lebanon 24
12/08/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: المستجيبون الأوائل ليسوا بديلاً بل ركيزة داعمة
lebanon 24
12/08/2025 10:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-12
02:45 | 2025-08-12
02:30 | 2025-08-12
02:19 | 2025-08-12
02:15 | 2025-08-12
02:05 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24