الصادق: الورقة الأميركية مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار

كتب النائب على منصة "إكس": "بكل بساطة، الورقة الأميركية التي يعتبرونها خيانةً عظمى، هي مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة الحزب بعد مفاوضاتٍ قادها ، بمباركة صاحب القرار حينها، . والفارق الوحيد هو محاولاتُ التذاكي المتكررة على اللبنانيين والعالم من محترفي بيع الأوهام".

