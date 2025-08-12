Advertisement

لبنان

الصادق: الورقة الأميركية مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:40
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "بكل بساطة، الورقة الأميركية التي يعتبرونها خيانةً عظمى، هي مرآة حرفية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة الحزب بعد مفاوضاتٍ قادها الرئيس بري، بمباركة صاحب القرار حينها، الإيراني. والفارق الوحيد هو محاولاتُ التذاكي المتكررة على اللبنانيين والعالم من محترفي بيع الأوهام".
سلام: ورقة براك هي مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
12/08/2025 10:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: حماس لا تتصرف بنية حسنة وهذا يعطل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
12/08/2025 10:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النص الحرفي لورقة باراك
lebanon 24
12/08/2025 10:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى أنقرة يعلن اتفاق إسرائيل وسوريا على وقف إطلاق النار
lebanon 24
12/08/2025 10:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
