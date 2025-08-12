سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية

Advertisement

قال الرئيس في تصريح: "ما اشبه اليوم بالامس عندما وجه المرحوم عميد برقية تعزية وتهنئة للجيش على اثر مهاجمته مجموعة مطلع عام ٢٠٠٠ وقضى عليها والتي كانت اول غيث الداعشية في والمنطقة، قبل ظهورها مجددا في البارد والكشف عن هويتها في خلال الفراغ الرئاسي.أضاف: "واليوم الى نردد ما قاله "من اجل ان يحيا لبنان"، ونحن على ثقة ان قيادته وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم من اجل انقاذ الوطن ومن اجل جميع اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)