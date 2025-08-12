32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
Lebanon 24
12-08-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس
العماد ميشال سليمان
في تصريح: "ما اشبه اليوم بالامس عندما وجه المرحوم عميد
الكتلة الوطنية
برقية تعزية وتهنئة للجيش على اثر مهاجمته مجموعة
الضنية
مطلع عام ٢٠٠٠ وقضى عليها والتي كانت اول غيث الداعشية في
لبنان
والمنطقة، قبل ظهورها مجددا في البارد والكشف عن هويتها في
عرسال
خلال الفراغ الرئاسي.
Advertisement
أضاف: "واليوم الى
الجيش اللبناني
نردد ما قاله "من اجل ان يحيا لبنان"، ونحن على ثقة ان قيادته وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم من اجل انقاذ الوطن ومن اجل جميع اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع عرض مع نظيره اليوناني التحديات الأمنية المشتركة
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نظيره اليوناني التحديات الأمنية المشتركة
12/08/2025 10:02:21
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد الجيش: شيخ العقل: هو الأجدر بمواجهة التحديات
Lebanon 24
لمناسبة عيد الجيش: شيخ العقل: هو الأجدر بمواجهة التحديات
12/08/2025 10:02:21
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بمناسبة الأول من آب: مستعدون للتضحية وسط التحديات القائمة بخاصة الانتهاكات الإسرائيلية
Lebanon 24
قائد الجيش بمناسبة الأول من آب: مستعدون للتضحية وسط التحديات القائمة بخاصة الانتهاكات الإسرائيلية
12/08/2025 10:02:21
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصرالدين رعى حملة توعية على أمراض الكلى المزمنة في KMC: الوقاية خط الدفاع الأول
Lebanon 24
ناصرالدين رعى حملة توعية على أمراض الكلى المزمنة في KMC: الوقاية خط الدفاع الأول
12/08/2025 10:02:21
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
03:00 | 2025-08-12
12/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
Lebanon 24
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
02:45 | 2025-08-12
12/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:30 | 2025-08-12
12/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
Lebanon 24
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
02:15 | 2025-08-12
12/08/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-08-12
12/08/2025 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-08-12
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل
02:45 | 2025-08-12
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
02:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:15 | 2025-08-12
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
02:05 | 2025-08-12
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:00 | 2025-08-12
هل سينفّذ قرار لمّ سلاح "حزب الله"؟
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24