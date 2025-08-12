Advertisement

لبنان

سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:19
Doc-P-1403682-638905873199470102.png
Doc-P-1403682-638905873199470102.png photos 0
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "ما اشبه اليوم بالامس عندما وجه المرحوم عميد الكتلة الوطنية برقية تعزية وتهنئة للجيش على اثر مهاجمته مجموعة الضنية مطلع عام ٢٠٠٠ وقضى عليها والتي كانت اول غيث الداعشية في لبنان والمنطقة، قبل ظهورها مجددا في البارد والكشف عن هويتها في عرسال خلال الفراغ الرئاسي.
أضاف: "واليوم الى الجيش اللبناني نردد ما قاله "من اجل ان يحيا لبنان"، ونحن على ثقة ان قيادته وضباطه وجنوده لن يبخلوا بتضحياتهم من اجل انقاذ الوطن ومن اجل جميع اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
