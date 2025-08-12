Advertisement

لبنان

مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
12-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1403685-638905877765148834.jpg
Doc-P-1403685-638905877765148834.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الآونة الأخيرة، أخذت الرسائل والرسائل المضادّة في المشهد اللبناني منحىً أكثر وضوحًا وعلنية، حتى باتت المواقف السياسية تُطرح على الملأ بدل الاكتفاء بالتصريحات المبطّنة أو القنوات الدبلوماسية المغلقة.
Advertisement
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل يعكس ارتفاع حرارة الاشتباك السياسي والإقليمي على الساحة اللبنانية، وتزايد الرغبة لدى الأطراف الفاعلة في إيصال رسائلها بشكل مباشر إلى الداخل والخارج على حد سواء. ومن أبرز الأمثلة ما جاء في تصريحات رئيس"حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي دعا الدول العربية إلى التدخل لمنع إيران من التأثير في الشؤون اللبنانية. هذه الرسالة، وإن جاءت على لسان جعجع، إلا أنها بدت وكأنها تحمل مضمونًا سعوديًا واضحًا موجّهًا إلى طهران، محذّرة من استمرار تمدد نفوذها في لبنان.

الرد من الطرف الآخر لم يتأخر، فجاء عبر تصعيد في الخطاب السياسي ل"حزب الله"، وهذا يُقرأ على أنه رسالة إيرانية معاكسة، تؤكد أن الساحة الإقليمية ليست سائبة كما قد يظن البعض، وأن التوازنات الاستراتيجية لم تتبدل جذريًا، وأن إيران ما زالت تملك أوراق ضغط سياسية وأمنية وإعلامية تستطيع تحريكها في أي لحظة تراها مناسبة.

لكن هناك مقاربة شائعة في بعض الأوساط، ترى أن "حزب الله" قد هُزم أو تراجع بشكل حاسم في الداخل اللبناني. هذه القراءة، في الواقع، تبسيط مفرط للمشهد، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا بُنيت عليها حسابات سياسية أو ميدانية.

صحيح أن المحور الأميركي – السعودي تمكن في الفترة الأخيرة من تحقيق تقدم في بعض الملفات اللبنانية، إلا أن هذا التقدم يشبه في مضمونه ومستواه ما حققه المحور الإيراني قبل الحرب الأخيرة، عندما شعر أنه يمسك بمفاصل اللعبة، قبل أن تتبدل الظروف ويعود ميزان القوى إلى نقطة أكثر توازنًا.

لبنان، بطبيعته السياسية والطائفية، ليس ساحة يمكن ان يطبّق عليها الأسلوب نفسه الذي استُخدم في سوريا أو دول أخرى. التعقيد البنيوي في تركيبته يجعل أي محاولة لحسم الأمور بسرعة محفوفة بالمخاطر، وقد يفتح الباب أمام انفجار سياسي واسع، وربما يعيد "حزب الله" إلى موقع أكثر قوة، حتى لو كان احتمال المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل ضعيفًا في الوقت الراهن.
ف"الحزب" يملك خيارات أخرى للضغط، منها تحريك الشارع، أو التأثير في مسار الملفات الحكومية، أو إعادة رسم قواعد اللعبة من جديد.
بناءً على ذلك، يبدو أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح، حيث الرسائل والردود تُطلق علنًا، وحيث الداخل يتأثر بشكل مباشر بالتحولات الإقليمية. ومن يعتقد أن بإمكانه حسم الساحة اللبنانية لصالحه بالكامل، قد يكتشف سريعًا أن هذا البلد، بتعقيداته وتشابكاته، عصيّ على الإخضاع الكامل، وأن موازين القوى، مهما اختلت، تميل دائمًا إلى إعادة إنتاج نفسها في اللحظة التي يظن فيها أحد الأطراف أنه حقق الانتصار النهائي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نحن في صراع كبير وبحاجة للقوة العسكرية والقوة المعنوية لحسم الصراع
lebanon 24
12/08/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب: كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا (الجزيرة)
lebanon 24
12/08/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: هل دخل الصراع بين إسرائيل وإيران مرحلة عضّ الأصابع؟
lebanon 24
12/08/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
lebanon 24
12/08/2025 13:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-08-12
05:59 | 2025-08-12
05:53 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:27 | 2025-08-12
05:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24