Advertisement

لبنان

توقيف شخصين على دراجة غير مسجلة مع مسدس ومواد مخدرة متنوعة

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:03
A-
A+


Doc-P-1403699-638905900299546490.jpeg
Doc-P-1403699-638905900299546490.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
Advertisement

"في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالمخدرات، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 07-08-2025، شخصَين على متن دراجة آلية غير مسجلة، وذلك في محلة رأسمسقا – طريق ضهر العين، وهما كل من:

س. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) في حقه وثيقتا معلومات بجرم إطلاق نار.

م. ق. (مواليد عام 1990، لبناني حسب أقواله) ضُبِطَ بحوزته بطاقة مزوّرة لذوي الاحتياجات الخاصّة.

بتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على مسدس حربي وكميّات مختلفة من المواد المخدّرة (باز الكوكايين، كوكايين هيرويين، كريستال ميث، ماريجوانا، السَّلفيا، حشيشة كيف، وحبوب مخدّرة من أنواع مختلفة، مقسّمة في أكياس وطبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات والدراجة المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
الجيش ينفذ عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم متنوعة
lebanon 24
12/08/2025 13:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: تسرب غاز كيميائي يصيب 20 شخصًا ولا وفيات مسجلة
lebanon 24
12/08/2025 13:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كان بحوزته مخدرات ومسدس حربي.. هذا ما جرى فجرا في القلمون
lebanon 24
12/08/2025 13:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حاولت تهريب مواد مخدّرة إلى أحد السّجناء.. وهكذا تم ضبطها وتوقيفها
lebanon 24
12/08/2025 13:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-08-12
05:59 | 2025-08-12
05:53 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:27 | 2025-08-12
05:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24