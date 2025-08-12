Advertisement

لبنان

إلى المسافرين عبر الـ MEA.. تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1403705-638905910107711592.jpg
Doc-P-1403705-638905910107711592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم:
Advertisement
أ‌) الغاء رحلة العودة دبي - بيروت المسائية المجدولة ليوم الجمعة 15 آب 2025 تحت رقم ME429 (موعد اقلاعها كان 21:40) بحيث سيتم تحويل الركاب على الرحلة ME431 التي تقلع من دبي 02:15 فجر السبت 16 آب 2025 . يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ب‌) الغاء رحلة العودة الرياض - بيروت المسائية المجدولة ليوم الأحد 17 آب 2025 تحت رقم ME423 (موعد اقلاعها كان 21:10) بحيث سيتم تحويل الركاب على رحلة الظهر ليوم الاحد والاثنين 17 و 18 آب رقم ME425 التي تقلع من الرياض 11:50 ظهراً و يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ت‌) تعديل جدول مواعيد عدد من الرحلات من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، اثينا، اسطنبول ، القاهرة ، لارنكا، الكويت، الرياض ، الدمام، جدة، الدوحة، أكرا، لاغوس و ابيدجان للفترة الممتدة من يوم الجمعة 15 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 18 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من الـ MEA.. تعديل إقلاع بعض مواعيد الرحلات
lebanon 24
12/08/2025 13:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تعديل جدول مواعيد بعض رحلاتها.. إليكم هذا البيان من الـMEA
lebanon 24
12/08/2025 13:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديم مواعيد رحلات.. بيان صادر عن شركة الـ MEA هذا ما جاء فيه
lebanon 24
12/08/2025 13:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران تضطر لتعديل جدول رحلاتها.. ما السبب؟
lebanon 24
12/08/2025 13:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-08-12
05:59 | 2025-08-12
05:53 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:27 | 2025-08-12
05:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24