إلى المسافرين عبر الـ MEA.. تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات

أعلنت شركة طيران الخطوط الجوية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم:أ‌)الغاء رحلة العودة دبي - المسائية المجدولة ليوم الجمعة 15 آب 2025 تحت رقم ME429 (موعد اقلاعها كان 21:40) بحيث سيتم تحويل الركاب على الرحلة ME431 التي تقلع من دبي 02:15 فجر السبت 16 آب 2025 . يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.ب‌)الغاء رحلة العودة - بيروت المسائية المجدولة ليوم الأحد 17 آب 2025 تحت رقم ME423 (موعد اقلاعها كان 21:10) بحيث سيتم تحويل الركاب على رحلة الظهر ليوم الاحد والاثنين 17 و 18 آب رقم ME425 التي تقلع من الرياض 11:50 ظهراً و يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.ت‌)تعديل جدول مواعيد عدد من الرحلات من وإلى كل من ، نيس، فرانكفورت، ميلانو، اثينا، اسطنبول ، ، لارنكا، ، الرياض ، الدمام، جدة، ، أكرا، لاغوس و ابيدجان للفترة الممتدة من يوم الجمعة 15 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 18 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية: