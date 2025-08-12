في ميس الجبل.. قنبلة صوتية اسرائيلية على احدى الحفارات

ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية في اجواء حي كروم المراح شرق مدينة باتجاه احدى الحفارات التي تعمل في ازالة الردم، من دون وقوع اصابات، بحسب ما افادت مندوبة " ".

Advertisement