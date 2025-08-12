Advertisement

لبنان

في ميس الجبل.. قنبلة صوتية اسرائيلية على احدى الحفارات

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:29
ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية في اجواء حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل باتجاه احدى الحفارات التي تعمل في ازالة الردم، من دون وقوع اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
