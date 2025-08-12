Advertisement

لبنان

اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:44
Doc-P-1403716-638905925860300822.jpg
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع على الساحل وخصوصاً في المناطق الشمالية ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.
-الحال العامة:  يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان تبدأ  بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال بينما ترتفع على الساحل بخاصة جنوب البلاد، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة  في الفترة المسائية مع درجات حرارة دنيا اعلى من معدلاتها باربع درجات ، ما يجعل الاجواء خانقة ليلا .

الأربعاء:  

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع على الساحل وخصوصاً  في المناطق الشمالية ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

الخميس:  

قليل الغيوم اجمالا مع تراجع محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى مرتفعة على الساحل، مع رياح ناشطة في المناطق الداخلية.

الجمعة:  

قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد، و من دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة على المرتفعات. (الوكالة الوطنية)
