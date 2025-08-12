Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية عرض مع مرقص وندّاف أوضاع "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
12-08-2025
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضاع "تلفزيون لبنان" وحاجاته مع وزير الإعلام المحامي بول مرقص، والرئيسة الجديدة لمجلس الإدارة والمديرة العامة للتلفزيون الدكتورة إليسار ندّاف. (الوكالة الوطنية)
