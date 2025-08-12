Advertisement

لبنان

باسيل يعقد مؤتمرا صحافيا الخامسة والنصف بعد الظهر

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:39
يعقد رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا، عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"،  عند الخامسة والنصف بعد الظهر، يتطرق خلاله الى التطورات السياسية  عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ، وذلك في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.
