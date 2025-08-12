Advertisement

لبنان

إلقاء القبض على 4 سوريين في بلدة جنوبيّة... إليكم ما كانوا يقومون به

Lebanon 24
12-08-2025 | 05:27
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً ألقوا القبض على 4 سوريين في مركبا في جنوب لبنان، كانوا يقومون بسرقة الحديد في عددٍ من القرى الحدوديّة.
وقد سُلّمَ السوريّون إلى الجيش، للتحقيق معهم.
 
 
 
