رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"

استقبل والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال السفارة في برونو بيريرا دا سيلفا الذي أكد" دعم لقرارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة".وقدّم التعزية بشهداء الجيش الذين سقطوا بانفجار مخزن السلاح في ، وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات "اليونيفيل" والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام.كما استقبل الوزير رجّي سفيرة لدى لبنان ستيفاني ماكولم في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها، وكانت مناسبة لعرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.وشكر الوزير رجّي السفيرة ماكولم على الدعم الكندي للبنان وعلى الدور الذي اضطلعت به السفيرة خلال فترة وجودها في لتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى لها "النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة".