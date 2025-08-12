34
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
سلام التقى دبوسي: المقومات الموجودة في لبنان كفيلة بأن تكون رافعة للاقتصاد الوطني
Lebanon 24
12-08-2025
|
05:59
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
في السرايا رئيس غرفة تجارة والصناعة في
طرابلس
والشمال
توفيق دبوسي
.
وقال
دبوسي
بعد اللقاء: "استعرضنا مكامن القوة الموجودة في
لبنان
على مستوى المرافق الاقتصادية، وتوافقنا بأن طرابلس لديها كل المقومات كي تكون عاصمة لبنان الاقتصادية وأن تكون منصة لخدمة اقتصادات العالم في
الشرق الأوسط
، وهذه المنطقة تحتاج إلى "مرافق هاب" في لبنان من طرابلس الكبرى إلى "مرفأ هاب" في لبنان ، من طرابلس الكبرى الى "مطار هاب" في لبنان ،من طرابلس الكبرى منصة للنفط والغاز في لبنان، من طرابلس الكبرى معرض دولي في لبنان ، من طرابلس الكبرى " فاييبر اوبتيك" في لبنان ، من طرابلس الكبرى مدينة تراثية في لبنان من طرابلس الكبرى".
وأضاف: "من هنا فإن المقومات الموجودة في لبنان من طرابلس الكبرى، كفيلة بأن تكون رافعة للاقتصاد الوطني" .
وختم: "توافقنا على أن يزور الرئيس سلام قريبا طرابلس، وفي الوقت نفسه سيتم التحضير لمؤتمر يعقد في السرايا لإطلاق استثمارات وطنية ويضم كل الفاعليات الاقتصادية
اللبنانية
".
