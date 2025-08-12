سلام التقى دبوسي: المقومات الموجودة في لبنان كفيلة بأن تكون رافعة للاقتصاد الوطني

Advertisement

استقبل الدكتور في السرايا رئيس غرفة تجارة والصناعة في والشمال .وقال بعد اللقاء: "استعرضنا مكامن القوة الموجودة في على مستوى المرافق الاقتصادية، وتوافقنا بأن طرابلس لديها كل المقومات كي تكون عاصمة لبنان الاقتصادية وأن تكون منصة لخدمة اقتصادات العالم في ، وهذه المنطقة تحتاج إلى "مرافق هاب" في لبنان من طرابلس الكبرى إلى "مرفأ هاب" في لبنان ، من طرابلس الكبرى الى "مطار هاب" في لبنان ،من طرابلس الكبرى منصة للنفط والغاز في لبنان، من طرابلس الكبرى معرض دولي في لبنان ، من طرابلس الكبرى " فاييبر اوبتيك" في لبنان ، من طرابلس الكبرى مدينة تراثية في لبنان من طرابلس الكبرى".وأضاف: "من هنا فإن المقومات الموجودة في لبنان من طرابلس الكبرى، كفيلة بأن تكون رافعة للاقتصاد الوطني" .وختم: "توافقنا على أن يزور الرئيس سلام قريبا طرابلس، وفي الوقت نفسه سيتم التحضير لمؤتمر يعقد في السرايا لإطلاق استثمارات وطنية ويضم كل الفاعليات الاقتصادية ".