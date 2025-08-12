رضا: لإنصاف الأطباء والممرضين اللبنانيين شبه العاطلين عن العمل

Advertisement

طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني"، لـ"الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية"، وعضو البروفسور في بيان، المعنيين في القطاع الصحي بتحمل مسؤولياتهم تجاه "الفلتان الحاصل" في عدد من مستشفيات ، حيث يعمل أطباء وممرضون سوريون تحت أقنعة وحجج مختلفة".واعتبر رضا أن "هذا الواقع يفاقم معاناة الأطباء والممرضين اللبنانيين، الذين يعانون الأمرّين في ظل الوضع الاقتصادي المدمر"، لافتا إلى أن بيانا سابقا وجه إلى الجهات المختصة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات واضحة".وسأل من بيدهم القرار: "من يتحمل مسؤولية تغطية هؤلاء؟"، مشددا على" ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المسألة إنصافًا للأطباء والممرضين اللبنانيين شبه العاطلين عن العمل، وصونًا للحق والحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكّدًا أن "الصمت لم يعد مقبولًا، وإذا استمر التجاهل، فسيكون لنا كلام آخر لوضع النقاط على الحروف".