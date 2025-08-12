Advertisement

لبنان

رضا: لإنصاف الأطباء والممرضين اللبنانيين شبه العاطلين عن العمل

Lebanon 24
12-08-2025 | 06:16
 طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني"، الأمين العام لـ"الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية"، وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا في بيان، المعنيين في القطاع الصحي بتحمل مسؤولياتهم تجاه "الفلتان الحاصل" في عدد من مستشفيات البقاع، حيث يعمل أطباء وممرضون سوريون تحت أقنعة وحجج مختلفة".
واعتبر رضا أن "هذا الواقع يفاقم معاناة الأطباء والممرضين اللبنانيين، الذين يعانون الأمرّين في ظل الوضع الاقتصادي المدمر"، لافتا إلى أن بيانا سابقا وجه إلى الجهات المختصة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات واضحة".

وسأل من بيدهم القرار: "من يتحمل مسؤولية تغطية هؤلاء؟"، مشددا على" ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المسألة إنصافًا للأطباء والممرضين اللبنانيين شبه العاطلين عن العمل، وصونًا للحق والحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى"، مؤكّدًا أن "الصمت لم يعد مقبولًا، وإذا استمر التجاهل، فسيكون لنا كلام آخر لوضع النقاط على الحروف".
