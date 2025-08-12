34
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ستُواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات
12-08-2025
06:59
تفقد
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
قيادة فوج الهندسة في الوروار، حيث التقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعازي برفاقهم
الشهداء
الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – صور.
وأكد العماد هيكل أن التضحيات الغالية للشهداء، بما تمثله من إخلاص وتفانٍ في سبيل الواجب، تساهم في درء المخاطر المحدقة بلبنان وصون وحدته وأمنه وسلمه الأهلي، وتثبت
التزام
الجيش بحماية الوطن، لافتًا إلى أن
المؤسسة العسكرية
التي تحظى بثقة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، ستواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات.
وتوجه إلى العسكريين بالقول: "بفضل جهودكم وتضحياتكم، سيبقى الجيش صمام الأمان لوطننا رغم التحديات الكبيرة. لن نتوانى عن تحمل مسؤولياتنا الوطنية بكل عزيمة وإصرار، وفاءً لدماء شهدائنا، متمسكين بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء".
