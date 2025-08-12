تدوينة لميشال عون عن الفساد... ماذا قال؟

Advertisement

كتب على "إكس": عندما يصبح الفساد محمياً "بالقانون" و" " يكون أول ضحاياه الموظف النزيه لأنه الأمامي في وجه التجاوزات، ويصبح المطلوب اقصاءه ليحلّ محله من يفتح الباب على مصراعيه امام السرقات والصفقات.وأضاف: "ومع كل موظف يُقصى هناك رسالة لمن تبقّى تقول "إن الصمت والرضوخ هما سبيل النجاة وأيضاً سبيل النِعَم"... وهكذا تترسّخ شبكة الفساد أكثر فأكثر، ويصبح اجتثاثها اصعب فأصعب".