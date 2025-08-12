Advertisement

لبنان

إيهاب حمادة: ستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة

12-08-2025 | 07:47
 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة "أننا ثابتون على العهد، وعلى انتمائنا لكربلاء وللحسين  وإننا في الموقف السياسي نقول لكل يزيد في لبنان وعلى مستوى هذا العالم، إنه إذا استطاع يزيد ذلك العصر أن ينزع من الحسين وكل شهداء كربلاء سلاحا، قبل أن ينتزع الأنفس والمهج، فإنه يتمكن أن ينتزع منا سكينا أو إبرة أو عصا".
تحدث النائب حمادة  في خلال مشهدية "واقعة الطف" التمثيلية التي رعاها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ونظمتها هيئة أنصار الإمام  في الهرمل، بالتعاون مع "هيئة إحياء" في شمسطار، في باحة عاشوراء في الهرمل.

وقال :"أننا مقتدرون وثابتون على عهدنا، ولا يأخذن أحداً منكم أي خوف على المقاومة ومستقبلها، إنهم وإن حاولوا أن ينزعوا الشرعية عن سلاح الوجود، سلاح حفظ لبنان، الذي أمن لهم أن يكونوا على كراسيهم فهم مشتبهون، فالمقاومة هي التي تضفي الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد".

وختم النائب حمادة: "نحن والجيش اللبناني ثنائي في المعادلة الذهبية، وستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة، ولن نكون إلا في المسار الذي نؤمن به ونحمي فيه لبنان، حدودا وأرضا وحجرا وثروات".
