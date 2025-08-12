إيهاب حمادة: ستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة

Advertisement

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب "أننا ثابتون على ، وعلى انتمائنا لكربلاء وللحسين وإننا في الموقف السياسي نقول لكل يزيد في وعلى مستوى هذا العالم، إنه إذا استطاع يزيد ذلك العصر أن ينزع من الحسين وكل كربلاء سلاحا، قبل أن ينتزع الأنفس والمهج، فإنه يتمكن أن ينتزع منا سكينا أو إبرة أو عصا".تحدث النائب حمادة في خلال مشهدية "واقعة الطف" التمثيلية التي رعاها لحزب الله الشيخ ، ونظمتها هيئة الإمام في ، بالتعاون مع "هيئة إحياء" في شمسطار، في باحة عاشوراء في الهرمل.وقال :"أننا مقتدرون وثابتون على عهدنا، ولا يأخذن أحداً منكم أي خوف على ومستقبلها، إنهم وإن حاولوا أن ينزعوا الشرعية عن سلاح الوجود، سلاح حفظ لبنان، الذي أمن لهم أن يكونوا على كراسيهم فهم مشتبهون، فالمقاومة هي التي تضفي الشرعية على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد".وختم النائب حمادة: "نحن والجيش اللبناني ثنائي في المعادلة الذهبية، وستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة، ولن نكون إلا في المسار الذي نؤمن به ونحمي فيه لبنان، حدودا وأرضا وحجرا وثروات".