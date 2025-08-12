فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر

قام المراقب الصحي في بمؤارة دورية من الأقليمي في ، في إطار حملة الوزارة على المؤسسات والمحال الغذائية، وبتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، بإقفال متجر لبيع الدجاج، لإفتقار المحل والعاملين فيه لشروط العامة.

وتم تنظيم محضر ضبط، وتلف حوالي 70 كلغ من الدجاج الفاسد بحضور رئيس بلدية معركة عادل سعد وشرطة البلدية.



وبسبب المخالفات التي قد تسبب اضراراً صحية وبيئية كبيرة، تم إقفال المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة الإستئنافية في الجنوب بشخص القاضي هاني البرشا.