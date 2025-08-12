Advertisement

لبنان

فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:27
Doc-P-1403808-638906095433982133.png
Doc-P-1403808-638906095433982133.png photos 0
قام المراقب الصحي في وزارة الصحة العامة محمد جابر بمؤارة دورية من مركز صور الأقليمي في المديرية العامة للأمن العام، في إطار حملة الوزارة على المؤسسات والمحال الغذائية، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بإقفال متجر لبيع الدجاج، لإفتقار المحل والعاملين فيه لشروط الصحة والسلامة العامة.
وتم تنظيم محضر ضبط، وتلف حوالي 70 كلغ من الدجاج الفاسد بحضور رئيس بلدية معركة عادل سعد وشرطة البلدية.

وبسبب المخالفات التي قد تسبب اضراراً صحية وبيئية كبيرة، تم إقفال المحل بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بشخص القاضي هاني البرشا.
 
 
 
