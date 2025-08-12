Advertisement

لبنان

داخل منزل... ضبط قنابل وقذائف

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:54
علم "لبنان 24"، أنّه في عملية أمنيّة نوعيّة، داهم مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال منزل أ.م في منطقة تل حياةعكار، وضبط كميات من القنابل اليدوية وقذائف الـ"آر بي جي".
وفي سياق منفصل، داهمت القوة الأمنية منزل ع.ش في زغرتا، لملاحقة شبكات تجارة الأسلحة.
 
 
 
