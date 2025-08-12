Advertisement

لبنان

عبر مرفأ طرابلس... العراق يدرس إمكانية تصدير النفط

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:12
قالت وزارة النفط العراقية، إنّها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبنانيّ.
وأضاف الوزارة العراقية: "سندرس تجديد خط أنبوب تصدير النفط بين العراق وسوريا، وسنُشكّل لجنة مشتركة لتقييم الوضع".
 
 
 
