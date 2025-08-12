Advertisement

لبنان

تواكب النمط الفعلي لاستخدام المشتركين.. "ألفا" تعلن عن 7 باقات إنترنت جديدة

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:29
 أعلنت شركة "ألفا"في بيان "إعادة هيكلة شاملة لباقات الإنترنت في الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع، استندت إلى النمط الفعلي لاستهلاك المشتركين وسلوكياتهم على الشبكة".

وأشار  البيان الى انه "ضمن هذه المقاربة، أطلقت ألفا 7 باقات جديدة باتت متاحة للمشتركين تنتقل الشركة من خلالها من مفهوم "الكثير من الباقات" إلى مفهوم "الكثير من الداتا" بهدف تقديم قيمة أكبر للمشتركين".
ولفتت الشركة الى ان "هذه الباقات تلبي الاحتياجات الحقيقية للمشترك في الإنترنت، وهي أتت استجابة للطلب المتزايد على البيانات الذي ارتفع بنسبة 30 بالمئة حتى نهاية تموز 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة. واستند تنفيذها الى دراسات وتحاليل مطولة أظهرت، على سبيل المثال، أن 40 بالمئة من مشتركي ألفا في الخطوط الثابتة، و35 بالمئة في الخطوط المسبقة الدفع، يجددون باقاتهم أكثر من مرة في الشهر لأن حجمها لا يكفيهم. كما تبين أنّ 64 بالمئة من مجمل البيانات على شبكة ألفا تُستهلك عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، في مقدمها تلك التي تعتمد على المحتوى المرئي مثل tiktok وInstagram وFacebook، مع ميل المشترك الى المشاهدة بجودة أعلى HD وFull HD وسرعات أعلى عبر شبكة الــ4G+. ويُظهر هذا الواقع أن سعة البيانات المطلوبة باتت أكبر بكثير". 

واشارت الى ان "الباقات الجديدة تنضمن خيارات متعددة تلحظ تخفيضا على سعر الجيغابايت يصل الى 50 بالمئة. وتأتي ضمن المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الباقات وتطويرها لتتماشى مع الحاجة الفعلية للمشترك وقوامها داتا أكبر وباقة واحدة تكفيه، وهو ما يقلل الحاجة إلى تجديد الباقة أكثر من مرة شهريًا، ويخفف القلق من نفاد البيانات أو دفع كلفة إضافية لاستخدام الـMB  الإضافية".
