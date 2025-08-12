Advertisement

لبنان

طائرات مسيّرة في أجواء بلدة لبنانيّة

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:41
تُحلّق طائرات مسيّرة إسرائيليّة على علوّ منخفض في أجواء عدلون والبلدات المجاورة.
كما تُحلّق مسيّرات إسرائيليّة في أجواء البقاع الغربيّ.
