بعدما نشر تسجيلات صوتيّة مسيئة... شعبة المعلومات أوقفته

أفادت مندوبة " "، أنّ دورية من في قوى الأمن الداخليّ، داهمت منزل ميسم منصور في منطقة – ، وأوقفته واقتادته إلى التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الموقوف عمد إلى نشر تسجيلات صوتية تطاول فيها على العزة الإلهية وشتم الصحابة وأحد الأشخاص.

وفي هذا السياق، أصدر العلوي بياناً "استنكر فيه بشدة هذا العمل الفردي، وطالب بإنزال أشدّ بحقّ من يتطاول على الرموز ويشتم العزة الإلهية".

كما دعا إلى "منع أي أعمال قد تثير الفتنة في المجتمع".