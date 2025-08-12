Advertisement

لبنان

بعدما نشر تسجيلات صوتيّة مسيئة... شعبة المعلومات أوقفته

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:45
Doc-P-1403840-638906142098637111.jpg
Doc-P-1403840-638906142098637111.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ، داهمت منزل ميسم منصور في منطقة جبل محسنطرابلس، وأوقفته واقتادته إلى التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الموقوف عمد إلى نشر تسجيلات صوتية تطاول فيها على العزة الإلهية وشتم الصحابة وأحد الأشخاص.
 
وفي هذا السياق، أصدر المجلس الإسلامي العلوي بياناً "استنكر فيه بشدة هذا العمل الفردي، وطالب الأجهزة الأمنية بإنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يتطاول على الرموز الدينية ويشتم العزة الإلهية".
 
 
كما دعا إلى "منع أي أعمال قد تثير الفتنة في المجتمع".
 
 
 
