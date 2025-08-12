شيخ العقل التقى بهاء الحريري

Advertisement

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الطائفة في اليوم بهاء الدين برفقة وفد من المستشارين والمساعدين في مكتبه، وتناول اللقاء الأوضاع العامة على مختلف مستوياتها على الساحة ، إضافة إلى تطوراتالمنطقة.وبعد اللقاء صرّح قائلا: " اشكر شيخ العقل على الاستقبال والوقت الذي منحنا إياه، ونعتبر الطائفة الدرزية الكريمة من المكوّنات الأساسية في المعادلة اللبنانية، وفرحنا بما سبقنا فيه سماحته من كلام بان دولة المؤسسات هي الأساس، ونعتبر أن سماحته أساس في الطائفة الدرزية، وسيكون هناك لقاءات بإذن الله، وزيارة اليوم لكي نستمع إليه وكلامه وخبرته ونصائحه، بما يتمتع به من حكمة كبيرة، وقد كان اللقاء جيدا ونشكره مجددا".كما التقى عضو "اللقاء " النائب ، وجرى البحث بالأوضاع العامة.والتقى الشيخ ابي المنى النائب الثاني لحاكم د. مكرم بو نصّار، بحضور المذهبي طارق ذبيان، وتناول اللقاء قضايا متصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.