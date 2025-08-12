Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى بهاء الحريري

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:48
 التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم بهاء الدين رفيق الحريري برفقة وفد من المستشارين والمساعدين في مكتبه، وتناول اللقاء الأوضاع العامة على مختلف مستوياتها على الساحة اللبنانية، إضافة إلى تطوراتالمنطقة.
وبعد اللقاء صرّح الحريري قائلا: " اشكر سماحة شيخ العقل على الاستقبال والوقت الذي منحنا إياه، ونعتبر الطائفة الدرزية الكريمة من المكوّنات الأساسية في المعادلة اللبنانية، وفرحنا بما سبقنا فيه سماحته من كلام بان دولة المؤسسات هي الأساس، ونعتبر أن سماحته أساس في الطائفة الدرزية، وسيكون هناك لقاءات بإذن الله، وزيارة اليوم لكي نستمع إليه وكلامه وخبرته ونصائحه، بما يتمتع به من حكمة كبيرة، وقد كان اللقاء جيدا ونشكره مجددا".

كما التقى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وجرى البحث بالأوضاع العامة.

والتقى الشيخ ابي المنى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان د. مكرم بو نصّار، بحضور عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، وتناول اللقاء قضايا متصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي. 
