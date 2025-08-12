Advertisement

لبنان

غارة إسرائيليّة على ميناء الناقورة... من استهدف العدوّ؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:34
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت صياداً في ميناء بلدة الناقورة جنوب مدينة صور.
وعلى الفور، توجّهت سيارات جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إلى المكان المُستهدف.
 
 
 
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عن إصابة شخصين  بجروحٍ، إصابة أحدهما حرجة.
 
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد
غارة على ميناء الناقورة
بالفيديو: شاهدوا آثار الغارة الإسرائيلية ليلا عند مدخل ميناء الناقورة
نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة
