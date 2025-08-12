غارة إسرائيليّة على ميناء الناقورة... من استهدف العدوّ؟

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت صياداً في ميناء بلدة صور.

وعلى الفور، توجّهت سيارات إلى المكان المُستهدف.

وفي هذا السياق، أعلنت في بيان، عن إصابة شخصين بجروحٍ، إصابة أحدهما حرجة.