لبنان

منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:38
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في اليرزة سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، وتم عرض واقع العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
وأكد الشاعر "حرصه على متابعة مطالب لبنان وملفات المؤسسة العسكرية خلال اجتماعاته في فرنسا، والعمل على تأمين المساعدات وتعزيز الحضور الداعم للبنان في المحافل الدولية".

كما استقبل وزير الدفاع، جاك حكيم مع وفد من جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، وتم التداول في أوضاع المنطقة وحاجاتها.

وشكر الوفد لـ"الجيش اللبناني مبادراته لترسيخ الاستقرار وتعزيز الوضع الأمني في جونيه وكسروان الفتوح".

والتقى وزير الدفاع، رباب شمس الدين، وتم البحث في شؤون اجتماعية وإنسانية تهم المؤسسة العسكرية.

ووجهت شمس الدين دعوة إلى منسى لرعاية معرض للابتكارات والتجهيزات العسكرية، يجري التحضير لإقامته قريبا في بيروت.
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24