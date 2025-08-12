منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى في اليرزة في ربيع الشاعر، وتم عرض واقع العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.وأكد الشاعر "حرصه على متابعة مطالب وملفات خلال اجتماعاته في فرنسا، والعمل على تأمين المساعدات وتعزيز الحضور الداعم للبنان في المحافل الدولية".كما استقبل ، جاك حكيم مع وفد من وكسروان ، وتم التداول في أوضاع المنطقة وحاجاتها.وشكر الوفد لـ" مبادراته لترسيخ الاستقرار وتعزيز الوضع الأمني في جونيه وكسروان الفتوح".والتقى وزير الدفاع، رباب ، وتم البحث في شؤون اجتماعية وإنسانية تهم المؤسسة العسكرية.ووجهت شمس الدين دعوة إلى منسى لرعاية معرض للابتكارات والتجهيزات العسكرية، يجري التحضير لإقامته قريبا في .