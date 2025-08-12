الحجار ترأس اجتماعا بحث في تنظيم سير الشاحنات

Advertisement

ترأس والبلديات أحمد ، اجتماعا خصص للبحث في تنظيم سير الشاحنات، حضره محافظ مدينة القاضي مروان عبود، محافظ ومحافظ بالإنابة القاضي كمال أبو جودة، قائد الدرك العميد جان ، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل والضباط المعنيين في .وخلال الاجتماع، تم البحث في إعادة النظر بتوقيت سير الشاحنات، بما يخدم السلامة العامة وتسهيل حركة السير، وذلك تمهيدا لإصدار قرار جديد عن الوزير في هذا الشأن.كما تداول مع النائب سيمون أبي في عدد من الإنمائية والخدماتية.والتقى النائب ميشال ضاهر، يرافقه وفد من اتحادات بلديات قضاء ، شرق زحلة والبقاع الأوسط، إضافة إلى رؤساء بلديات رعيت، بر الياس وقاع الريم، حيث تم عرض أوضاع البلديات وحاجاتها.واستقبل سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، في زيارة وداعية لانتهاء مهامها الديبلوماسية في .كما التقى الوزير الحجار وفدا من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين، مؤكدا لهم "متابعة القضية بكل جدية، وأنه تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعل وتعمل القوى الأمنية على توقيفه".