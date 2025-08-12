Advertisement

لبنان

الحجار ترأس اجتماعا بحث في تنظيم سير الشاحنات

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:56
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعا خصص للبحث في تنظيم سير الشاحنات، حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، محافظ البقاع ومحافظ جبل لبنان بالإنابة القاضي كمال أبو جودة، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل والضباط المعنيين في قوى الأمن الداخلي.
وخلال الاجتماع، تم البحث في إعادة النظر بتوقيت سير الشاحنات، بما يخدم السلامة العامة وتسهيل حركة السير، وذلك تمهيدا لإصدار قرار جديد عن الوزير في هذا الشأن.

كما تداول مع النائب سيمون أبي رميا في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.

والتقى النائب ميشال ضاهر، يرافقه وفد من اتحادات بلديات قضاء زحلة، شرق زحلة والبقاع الأوسط، إضافة إلى رؤساء بلديات رعيت، بر الياس وقاع الريم، حيث تم عرض أوضاع البلديات وحاجاتها.

واستقبل سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، في زيارة وداعية لانتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.

كما التقى الوزير الحجار وفدا من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين، مؤكدا لهم "متابعة القضية بكل جدية، وأنه تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعل وتعمل القوى الأمنية على توقيفه".
