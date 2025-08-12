Advertisement

لبنان

شاحنات حاولت الدخول إلى لبنان عن طريق التزوير.. هذا ما تحمله!

Lebanon 24
12-08-2025 | 11:15
أحبطت شعبة المعلومات عملية تزوير مستندات رسمية للحصول على موافقة الوزارات المختصة لإدخال 6 شاحنات عبر معبر المصنع، بعد الادعاء أنها محملة بألواح طاقة شمسية.
لكن تبيّن أن الحمولة الحقيقية عبارة عن برادات، تلفزيونات، غسالات، وأدوات تجميل، في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وقد جرى ضبط الشاحنات بما تحويه وإحالتها مع المضبوطات إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
